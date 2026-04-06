SGK uzmanı hesapladı: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin ne kadar zam olacağı merak konusu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını geçtğimiz cuma günü açıkladı. Buna göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 oldu.

Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor.

Böylece 2026 yılının ilk üç ayında açık­lanan enflasyon verileri; ocakta %4,84, şubatta %2,96 ve martta %1,94 şeklinde oldu.

Yılın ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam alan emekliler, mart ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte temmuz dönemi için şimdiden yüzde 10,03 oranında bir artışa hak kazanmış durumda.

Memur ve memur emeklilerin üç aylık farkı ise 6.07 oldu.

ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memurların ne kadar zam alacağını hesapladı.

Dünya gazetesindeki yazısında Erdursun, 3 aylık toplam enflasyonun %10,04 olduğunu aktardı ve önümüzdeki nisan, mayıs ve haziran ayı verileriyle birlikte bu oranın daha da artması bek­lendiğini söyledi.

Erdursun, emekli ve memur zammı için şu tahminde bulundu:

"Mevcut projeksiyonlar: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %15 civarında, memur ve memur emekli­leri için %10–11 bandında bir emekli maaş artışına işaret ediyor."