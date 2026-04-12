SGK uzmanı hesapladı: Temmuz ayında emekli aylıkları ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin ne kadar zam olacağı merak konusu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 oldu.

Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor.

Böylece 2026 yılının ilk üç ayında açık­lanan enflasyon verileri; ocakta %4,84, şubatta %2,96 ve martta %1,94 şeklinde oldu.

SGK UZMANI, EMEKLİ AYLIKLARINI HESAPLADI

SGK uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon hesabı yaparak emekli aylıklarının ne kadar olabileceğini tahmin etti.

Erdursun, YouTube kanalında yaptığı yayında, "Büyük ihtimalle dördüncü ay, beşinci ay ve altıncı ayın enflasyonları sonrasında SSK ve Bağ-Kurlular için ortalama yüzde 15 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Memur ve memur emeklileri için de ortalama yüzde 11 gibi bir enflasyon farkı çıkacak" dedi.

Erdursun'un hesabına göre, enflasyon farkı aynı oranlarda yansıtılması durumunda temmuzda emekli aylıkları şöyle olacak:

• 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin liraya,

• 25 bin lira emekli aylığı alan birisinin aylığı 28 bin 750 liraya,

• 30 bin lira emekli aylığı alan birisinin aylığı 34 bin 500 liraya,

• 35 bin lira emekli aylığı alan birisinin aylığı 40 bin 250 liraya,

• 40 bin lira emekli aylığı alan birisinin aylığı 46 bin liraya,

• 45 bin lira emekli aylığı alan birisinin aylığı 51 bin 750 liraya,

• 50 bin lira emekli aylığı alan birisinin aylığı 57 bin 500 lira seviyesine çıkabilir.