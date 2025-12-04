SGK Uzmanı rakam verdi: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Temmuz ayından bu yana enflasyon yüzde 11,21 arttı. Böylece emeklilerin aylığına önümüzdeki sene bu oranda zam geleceği kesinleşti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını açıkladı.
TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Buna göre kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 oldu.
Temmuz ayından bu yana 5 ayın enflasyon toplamı ise yüzde 11,21 oldu. Emekliler böylece yüzde 11,21 zammı garantilemiş oldu. 3 Ocak’ta ise açıklanacak enflasyon verisiyle emekli ve memurun maaş zammı kesinleşecek.
UZMANI AÇIKLADI
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. En düşük emekli aylığı tahminini açıklayan Erdursun, 'En düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor' ifadelerini kullandı.
Özgür Erdursun'un paylaşımı şöyle:
'TÜİK Kasım enflasyonunu %0,87 açıkladı. Böylece 11 ayda enflasyon %29,74 oldu.
Yıl sonu enflasyonunun TÜİK’e göre yaklaşık %31’de tamamlanması bekleniyor. Buna göre 1 Ocak 2026 tahmini artışlar:
• SSK emeklisi: %12,3
• Bağkur emeklisi: %12,3
• Memur: 1.000 TL + %18,7
• Memur emeklisi: 1.000 TL + %18,7
En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 TL. Bu hesaba göre en düşük emekli aylığı 18.957 TL seviyesine çıkacak gibi görünüyor.