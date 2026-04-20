SGK uzmanı tarih verdi: Emeklilikte yeni dönem

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası prim gün sayısı engeline takılan Bağ-Kur’lular için müjdeli bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündemindeki "prim reformu"na dikkat çeken Erdursun, binlerce kişiye emeklilik yolunu açacak düzenlemenin takvimini paylaştı.

Erdursun, özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan Bağ-Kur’lular için prim şartının aşağı çekilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Mevcut sistemde prim gününü tamamlamakta zorlanan on binlerce vatandaşın, 1800 günlük bir indirimle (5 yıl daha erken) emekli olma fırsatı yakalayabileceğini söyledi.

Bakanlığın açıklamalarını işaret eden Özgür Erdursun, düzenlemenin sadece bir beklenti değil, yakın vadeli bir plan olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bu konuyla ilgili çalışmanın birkaç ay içinde tamamlanacağını ve bu yıl içerisinde yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Sayın Bakanın ifadeleri de bu doğrultuda bir hazırlık olduğuna işaret ediyor."

Düzenlemenin sadece yurttaşın lehine olmayacağını, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için de bir finansal kaynak yaratacağını belirten Erdursun, şunları kaydetti:

“Emeklilik hakkı kazanan ancak borcu olan vatandaşların ödeme yapmasıyla SGK'nın kasasına ciddi bir nakit girişi sağlanacak.

SSK ve Bağ-Kur arasındaki 1800 günlük (5 yıllık) uçurum kapanarak norm birliği yolunda adım atılmış olacak.”