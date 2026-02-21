SGK uzmanı uyardı: Emeklilik sistemi değişmeli

Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı İsa Karakaş, emeklilik sisteminin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekten uzak olduğunu ifade ederek "çalıştıkça kazandıran" yeni modele geçilmesi gerektiğini ifade etti.

İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan "Emeklilikte yeni dönem: Çalıştıkça kazandıran sistem zamanı" başlıklı yazısında emeklilik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2 yıldan beri 'yaşlı ülke' kategorisinde yer aldığını ifade eden Karakaş, "Ancak sosyal güvenlik sistemimize hâlâ neşter atılmadı. Değişen endüstri ilişkileri, yaşlanan nüfus, maaş ve yaş adaletsizliği ve sisteminden erken çıkışlar karşısında sistem alarm veriyor" dedi.

PROGRAMLAR HAYATA GEÇİRİLMEDİ

"Emeklilik sisteminin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekten uzak bir görüntü sergilediğini göstermektedir" diyen Karakaş, bu sorunların büyük bölümünün hükûmetin OVP ve Cumhurbaşkanlığı programlarında tespit edildiğini ancak 2023 yılından beri belirtilen plan ve programların hayata geçirilemediğini ifade etti.

ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Mevcut SGK sisteminde "akılalmaz bir paradoks" yaşandığını ifade eden Karakaş, "Asgari ücret ve komşu seviyelerde çalışanlar için çalıştıkça emekli maaşının düşmesi ya da aynı taban maaşta eşitlenmesi acı bir gerçek. Enflasyondaki yüksek dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde sistemde daha fazla kalıp prim ödedikçe, bazen maaşların artış yerine önemli oranda azalması söz konusu olabilmektedir" sözlerine yer verdi.

Çalışanların sistemde kalmasına yönelik yeni bir sistem öngörüldüğünü ifade eden Karakaş, "Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı ve tahsilatı artırılacak, yeni çalışma biçimlerine uyum artırılacaktır. Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

"SADE VE ETKİN BİR YAPI"

Karakaş, yazısının devamında şunlara yer verdi:

"Sosyal güvenlik sisteminin fiilî ve yasal kapsamının genişletilmesi ve kapsamda yer almayan grupların sisteme girişlerinin sağlanması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik uygulamalar geliştirilecek, sosyal güvenlik mevzuatı değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getirilecektir.

Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun bilişim sistemleri güçlendirilecek, kurumlar arası veri paylaşımı artırılacak, uzun dönemli mali sürdürülebilirliğe ilişkin göstergelerin düzenli olarak izlenmesi sağlanacaktır.

İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak, teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır."