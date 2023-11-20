SGK uzmanından asgari ücret ve emekli aylığı tahmini

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücrette yüzde 40 ile yüzde 50 arasında bir artış yapılacağı tahmininde bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına gelecek zamla ilgili de tahminde bulunan Yılmaz, yüzde 37 ile yüzde 40 oranında zam yapılabileceğini söyledi.

2023'ün sonları yaklaşırken asgari ücret bir kez daha Türkiye'nin gündemindeyken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, zamlı maaşları hesapladı.



Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle 2024 yılı zamlı asgari maaşlar için hesaplar yeniden yapılmaya başladı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz milyonlarca asgari ücret çalışanının beklediği asgari ücret maaşı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları için canlı yayında sayı verdi.

Son verileri değerlendirerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yönelik hesaplama yapan Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında “Bugüne kadar olan, yani dört aylık enflasyon verisiyle şu anki rakamımız, devamında yıllık enflasyon yüzde altmış beş olursa yüzde otuz yedilik bir zamla 10 bin 332 lira, üst tahmin olan yüzde altmış sekiz olursa da yüzde kırklık bir zamla 10 bin 521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.



Yılmaz ayrıca asgari ücret tahmini de dile getirdi. Zamlı asgari ücret için 16 bin ila 17 bin bandında bir rakam beklediğini belirten Yılmaz, "Asgari ücrete kabaca yüzde 40 ila 50 arasında bir zam geleceğini söyleyebiliriz” dedi.

