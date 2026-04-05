SGK uzmanından emekli ve memur zammı değerlendirmesi: Dikkat çeken detay

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını geçtğimiz cuma günü açıkladı. Buna göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 oldu.

Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında memur ve emekli zammı için değerlendirmelerde bulundu.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Enflasyon verilerini değerlendiren Erdursun, "TÜİK'in 3 aylık enflasyonu yüzde 10,03, yani 3 aylık dönem için SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 10.03'ü hak ettiler. Memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı şu anda yüzde 6,06" bilgisini verdi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: "GEÇEN YILLA AYNIYIZ"

Enflasyon verilerini geçen yılla kıyaslayan Erdursun, "Geçen yılda 3 aylık enflasyon yüzde 10,05. Şimdi 10,03. Geçen yıl ile bu yıl arasında hiçbir fark yok. TÜİK'e göre geçen yılla aynıyız" diye konuştu.

"4 PUANIN ALTINDA ENFLASYON FARKI ALACAKLAR"

Memurların toplu sözleşme farklarından bahseden Erdursun, "Memurların toplu sözleşme farkı dediğimizde artı bir şey olmayacak, eksi olacak. Çünkü memurlar 2026 Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zamlarını almışlardı" dedi.

Erdursun, şunları söyledi: "2026 Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zamlarını almışlardı. Şimdi o yüzde 11 çıkartılacak. 2026'nın 2. dönemi için yüzde 7'lik toplu sözleşme farkı konulacak enflasyonun üzerine. Bu nedenle memur ve memur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç çıkarsa yaklaşık 4 puan altında bir enflasyon farkı alacaklar."