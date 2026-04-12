SGK uzmanından kritik uyarı: Emekliliğiniz iptal olabilir, aylıklarınızı yasal faiziyle geri ödemeniz gerekebilir!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'sahte sigortalılık' ile ilgili dikkati çeken uyarılarda bulundu.

Özgür Erdursun, kişisel YouTube kanalında yaptığı yayında, "Fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı gösterilmesi son derece riskli. İşletmeler açısından da risklidir. Yine sigortalı gösterilen kişiler açısından da risklidir" ifadelerini kullandı.

Erdursun, şu uyarılarda bulundu: "Çünkü siz bir işe, rica minnet 'Beni sigortalı göster, günlerimi tamamlayayım' diyebilirsiniz. Bir aracıya para vererek 'sigortalı göster' diyebilirsiniz. Yarın öbür gün, bir denetimde bu günler silinebilir, emekliliğiniz iptal olabilir. Emekli aylıklarınızı, sağlık harcamalarınızı, hepsini yasal faiziyle geri ödemeniz gerekir."

İşletmeler açısından da durumun riskli olduğunu kaydeden Erdursun, "İşletme açısından da sahte sigortalılık o işletmenin yararlanmış olduğu teşvikler iptal olur. İşletmeler maddi olarak cezalarla karşı karşıya kalabilir" ifadelerini kullandı.