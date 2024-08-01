SGK ve 13 banka arasında emekliler için protokol imzalandı

SGK ve 13 banka emekliler için "indirim" sunma konusunda anlaştı. İşbirliği protokolleri yapılan bankalar, PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank oldu. Türkiye'de milyonlarca emekli açlık sınırının dahi altında aylık alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emekliler için protokol imzalandı.

SGK'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "emekliler.gov.tr diye bir sitemizi hayata geçirdik. Oraya da girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, nasıl bir fırsat, nasıl bir kolaylık sağlandığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

İşbirliği protokolleri yapılan bankalar şöyle: "PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank."

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇLIK SINIRININ DAHİ ALTINDA

Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'de en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Rakam, temmuzda 19 bin 234 TL'ye ulaşan açlık sınırının da oldukça altında.