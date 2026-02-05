SGK'ye prim borcu ödemelerinde yeni gelişme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borcu ödemelerinde, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdıklarını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borcu ödemelerindeki yeni gelişmeyi duyurdu.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik" dedi.
"Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık" diyen Işıkhan, "Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.
📣Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 5, 2026
✅Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.
✅Düzenleme… pic.twitter.com/PQdqkD3spQ