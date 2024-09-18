SGK yurttaşlara zulüm ediyor

Haber Merkezi

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, SGK tarafından 9,4 milyon kişiye gönderilen prim borçlarının ödenmesine ilişkin mesaj hakkında yazılı açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçmiş dönemden kalan borçları nedeniyle belediyeleri hacizle tehdit ederek kasalarını boşaltmaya zorlayan SGK, şimdi de işsiz vatandaşları hedef alarak aynı zulmü uygulamaya başlamıştır. Şimdiye kadar bir bildirim ve uyarı yapılmadan, bildirim dahi verilmeden hanesine yazılan bu borçları bir SMS yoluyla bildirmek, ödeme talep etmek, hacizle tehdit etmek sosyal devlet anlayışının neresinde duruyor?” dedi.”