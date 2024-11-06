SGK’nin özel hastanelere yaptığı ödeme yükseldi

Haber Merkezi

DİSK-AR’ın araştırmasına göre, 2024'ün ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) özel hastanelere yaptığı ödemenin payı yüzde 153 yükseldi. Raporda, özel hastanelere başvuruda azalma olmasına rağmen ödemenin arttığı vurgulandı. Devlet ikinci basamak hastaneleri için yapılan ödemenin payı ise yüzde 53,9’a düştü.

Özel hastanelere yapılan SGK ödemeleri “Yenidoğan çetesi” skandalıyla bir kez daha gündeme gelmişti. Özel hastanelerde yuvalanan çetenin, SGK’den daha fazla ödeme almak için yeni doğan çocukları ölüme sürüklediğinin ortaya çıkması ülkede gündemi sarsmıştı.