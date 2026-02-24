SGK’yi soymuşlar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde görev yapan iki hekimin Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) milyonlarca lira zarara uğrattığı öğrenildi.

SGK müfettişleri, üniversite hastanesinin girişimsel radyoloji branşında görev Prof. Dr. M.S.B ve Dr. E.C.Ç’nun SGK’ye fatura ettirip hastalarda kullanmadığı tıbbi malzemelerin özel bir hastanedeki ameliyatlarda kullanıldığını tespit etti.

MÜFETTİŞLER TESPİT ETTİ

Doktorların SGK’ye fatura ettiği tıbbi malzemelerin Ankara’nın köklü özel hastanelerinden birinde Dr. U.B. isimli doktor tarafından “Vasküler girişimsel radyolojik tedavi” ameliyatlarında kullanıldığı belirlendi. Müfettişler, Prof. Dr. M.S.B’in de özel hastanede bu ameliyatlara girdiğini tespit etti. Ayrıca yapılan incelemelerde, Prof. Dr. M.S.B. ile Dr. E.C.Ç’nun birçok tıbbi işlemi yetkisiz olarak gerçekleştirdiği anlaşıldı.

SGK, “Geri ödeme koşullarına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirildiğini, bu usulsüz işlemlerin SGK’ye fatura edildiğini ve tıbbi malzemelerin hastalarda kullanılmadığını” vurgulayarak hekimler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK YÖK’E GÖNDERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ise 11 Kasım 2025 tarihinde SGK’nin “Kurumumuzu zarara uğrattılar” şeklindeki şikâyeti için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) görevlisi olan bu kişiler hakkındaki soruşturmanın YÖK tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Savcılık bu nedenle “Görevsizlik” kararı vererek dosyayı “Gereğinin takdir ve ifası” için YÖK’e gönderdi.

ŞİKÂYETÇİ OLUNDU

Ayrıca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın depo sayımında da bir başka skandal açığa açıktı. Hastanenin malzeme listesinde yer almayan ve SGK’ye fatura edildiği iddia edilen milyonlarca lira değerindeki tıbbi malzemenin hastanenin deposunda bulunduğu tespit edilerek tutanak altına alındı.

Öte yandan Dr. E.C.Ç’nun uzmanlık denkliğinin de şaibeli olduğu öne sürülürken hastanede görevli diğer sağlıkçıların bu kişi hakkında hakaret, küfür ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasıyla şikâyetçi olup tutanak tuttukları öğrenildi.