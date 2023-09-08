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Shahruddin Magomedaliev, Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından 29 yaşındaki kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 17:08
  • Giriş: 08.09.2023 17:08
  • Güncelleme: 08.09.2023 17:08
Kaynak: DHA
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Shahruddin Magomedaliev, Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından 29 yaşındaki kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından kaleci Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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