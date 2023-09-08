Shahruddin Magomedaliev, Adana Demirspor’da
Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından 29 yaşındaki kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: DHA
Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından 29 yaşındaki kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımından kaleci Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.