Shai Gilgeous-Alexander, NBA tarihine geçti

NBA’de Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Paycom Center’da konuk ettiği Memphis Grizzlies’i 119-103 yenerek sezonun 26. galibiyetini aldı.

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ve 4 top çalmayla maçın öne çıkan ismi oldu. Yıldız oyuncu, üst üste 100 maçta 20 ve üzeri sayı kaydederek bu alanda NBA tarihinde Wilt Chamberlain’den sonra bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

Ev sahibi ekipte Jalen Williams 24, Ajay Mitchell ise 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sezonun 16. yenilgisini alan Grizzlies’te Cedric Coward ve Kentavious Caldwell-Pope 16’şar sayıyla oynadı.

KNUEPPEL’DAN ÜÇ SAYI REKORU

Günün bir diğer maçında Charlotte Hornets, Rocket Arena’da Cleveland Cavaliers’a 139-132 mağlup olurken, Hornets adına gecenin dikkat çeken ismi çaylak Kon Knueppel oldu.

Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden 9’da 5 isabet bulan Knueppel, 20 sayı üreterek NBA tarihinde 100 üçlük isabete en hızlı ulaşan oyuncu unvanını aldı. Genç oyuncu bu başarıya 29 maçta ulaşarak Lauri Markkanen’in 41 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Hornets’ta LaMelo Ball 23, Brandon Miller 20 sayıyla mücadele etti. Cavaliers’ta ise Donovan Mitchell 30 sayı atarken, De'Andre Hunter ve Darius Garland 27’şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.