Shakespeare günleri Urladam’da

Kültür Sanat Servisi

Shakespeare’in ölümsüz 3 eseri, Urladam ve Moda Sahnesi işbirliğinde İzmir Urla’daki Ağaçlı Sahne’de 3 gün boyunca insanlık trajedisine dair bakışı çoğaltmaya geliyor.

16 Temmuz akşamı saat 21.15’te Ağaçlı Sahne’nin kapıları Othello ile açılacak. Mağripli kumandan Othello’nun Güzel Desdemona’yla olan entrika dolu aşk hikayesi, hırs, öfke ve kıskançlık yıldızların altında seyirciyle buluşacak.

17 Temmuz akşamı saat 21.15’te ise Ağaçlı Sahne’nin kapıları dünyanın en bilinen klasiklerinden birine, Machbet’in trajedisine kapılarını aralayacak. İktidarın insanda yarattığı ezeli bunalımla izleyenler gölgeleriyle hesaplaşmaya girişecek.

18 Temmuz akşamı saat 21.15’te de Ağaçlı Sahne’nin kapıları Shakespeare’in İtalyan komedyasından esinlendiği oyun içinde oyuna denk bir dünyaya açılacak. Kadının erkek gözüyle nasıl dönüştürülmeye çalışıldığı birlikte yeniden keşfedilerek ezeli sorulara çengeller atılacak.

Urladam, 3 gün boyunca tiyatroseverleri ölümsüz eserlerle bir araya getirecek.