Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eksiklere rağmen sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi karşısında en az iki farkla galip gelinmesi durumunda maç uzatmalara taşınacak. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. İlk maçta İstanbul'da 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu kez deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkacak. Taraftarların heyecanla beklediği Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı, bu akşam HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

HT SPOR CANLI YAYINLA EKRANLARA GELİYOR

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, kritik rövanş karşılaşmasında Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Mücadele, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma, Polonya’nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ RÖVANŞTA UMUTLU

İlk maçta 4-2’lik mağlubiyet alan Beşiktaş, deplasmanda en az iki farklı galibiyetle maçı uzatmalara taşımak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, eksiklerine rağmen sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Takımın en önemli kozu, ileri uçta etkili isimlerden Abraham olacak.

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11’LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo.

Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo. Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal (Orkun), Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

BEŞİKTAŞ’TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlıkları devam ediyor. Orkun Kökçü'nün durumu maç saatine yakın belli olacak. Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes’in de kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde bulunmadıkları için maçta forma giyemeyecek.

HT SPOR CANLI YAYIN FREKANSI

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçını canlı ve şifresiz izlemek isteyenler için HT Spor yayını öne çıkıyor. Karşılaşma, HTSPOR TV üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek.