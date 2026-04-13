Shakhtar Donetsk'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı

Ukrayna’da devam eden savaş koşulları, spor organizasyonlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk’in LNZ Cherkasy ile karşı karşıya geldiği mücadelede, ikinci yarı bölgedeki hava saldırısı uyarısı nedeniyle başlayamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından stadyum çevresinde çalan sirenler nedeniyle güvenlik protokolleri devreye alındı.

GÜVENLİ ALANLARA GİTTİLER

Ukrayna’da yürürlükte olan kurallar gereği, hava saldırısı uyarısı sırasında tüm spor etkinlikleri durdurulurken oyuncular, teknik ekipler ve taraftarlar güvenli alanlara yönlendirildi.

Ukrayna Premier Ligi’nde savaşın başlamasından bu yana benzer durumlar sık sık yaşanırken, maçların büyük bölümü sığınaklara erişimi olan statlarda oynanıyor.

Hava saldırısı sirenlerinin devreye girmesi halinde ise müsabakalar anında durduruluyor. Maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlanmıştı.