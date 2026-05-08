Shakira'dan 16 yıl sonra Dünya Kupası şarkısı geliyor

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı.

11 Haziran'da başlayacak dünyanın en önemli futbol organizasyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla ilgili yeni haber, Shakira'dan geldi.

Shakira, bu yılın Dünya Kupası şarkısını seslendireceğine dair birçok spekülasyonun ardından, haberi doğruladı.

49 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Nijeryalı müzisyen Burna Boy ile birlikte 'Dai Dai' adlı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısını hazırladığını duyurdu.

Latin ikonu, sosyal medyada yayınladığı bir tanıtım videosuyla şarkısından kısa bir bölüm paylaştı.

ŞARKININ TAMAMI 14 MAYIS'TA YAYINLANACAK

Şarkının tamamı, 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak.

Shakira, ABD'de 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 olmak üzere toplam 16 şehirde ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan Maracaná Stadyumu'nda bir tanıtım klibi çekti.

Yanında dansçılarla birlikte şarkıdan kısa bir kesiti sunan şarkıcı, sosyal medya paylaşımına, "Hazırız!" diye yazdı.

Bu, Shakira'nın 2010 Güney Afrika Dünya Kupası için çıkardığı ve bugüne kadar YouTube'da 4,5 milyar izlenme sayısına ulaşan, büyük hit şarkısı 'Waka, Waka (This Time for Africa)'dan sonraki ikinci resmi FIFA Dünya Kupası şarkısı.