Shakira'nın sahnesinde iş cinayeti: İhmaller araştırılıyor

Shakira’nın Rio de Janeiro'da vereceği konserin sahne kurulumunda yaşanan iş cinayetinde, 28 yaşındaki çilingir Gabriel de Jesus Firmino, biri yaklaşık 25 metre uzaktan kontrol edilen iki asansör arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Brezilya'daki sahne kurulumunun sürdüğü alanda sivil polis inceleme başlatırken, işçilerin çalışmaları da denetleniyor.

Yetkililer olayı iş kazası olarak ele alırken, olası ihmal sonucu ölüme ilişkin soruşturma da yürütüldüğünü belirtiyor.

İlk tespitler, kazanın sahne kurulumunda kullanılan asansörden kaynaklandığına işaret ediyor.

Shakira'nın 2 Mayıs Cumartesi günü Rio de Janeiro'da kazaya rağmen sahne alması bekleniyor.