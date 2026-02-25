Shane Larkin ile İbrahim Kutluay arasında büyük gerilim

Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türkiye Kupası’nda forma giymemesi üzerinden gündeme gelen iddialara sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklamayla yanıt verdi.

Tecrübeli oyun kurucu, sakatlık sürecinin çarpıtıldığını vurgularken, karakterine yönelik eleştirileri de sert ifadelerle reddetti.

KUTLUAY'IN İDDİALARI VE YORUMLARI

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçının ikinci yarısında başantrenör Pablo Laso’nun Larkin’i oyuna almak istediğini ancak oyuncunun sahaya girmek istemediğini öne sürmüş, ayrıca Efes’in Larkin liderliğinde yüksek hedeflere ulaşamayacağını savunmuştu. Bu açıklamaların ardından sessizliğini bozan Larkin, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Deneyimli guard, kupa kadrosunda yer almamasının temel nedeninin sağlık durumu olduğunu belirterek, oynayacak seviyede olmadığını ve buna rağmen takımın yanında olmaya çalışmasının “Oynamak istemiyor” algısına dönüştürülmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Larkin, sakatlığı üzerinden yapılan yorumların bilgiye değil, dikkat çekme arzusuna dayandığını savundu.

"FEDAKÂRLIK YAPTIM"

Açıklamasında uzun yıllar boyunca kulübü ve Türk basketbolu için fedakârlık yaptığını vurgulayan Larkin, ciddi sakatlıklara rağmen sahaya çıktığını, ameliyat sonrası dönemde ise vücudunu riske atmamak adına oynamama kararı aldığını söyledi. Bu kararın bir karakter meselesi değil, profesyonel bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Larkin, sağlık durumu hakkında kendisiyle ya da kulüple iletişime geçilmeden yapılan yorumları eleştirirken, eski bir sporcunun bu süreçleri daha iyi anlayacak bir perspektife sahip olması gerektiğini ifade etti.

"HEDEF HALİNE GETİRİLDİM"

Takım arkadaşlarına mümkün olduğunca destek olmaya çalıştığını belirten yıldız oyuncu, uzun vadeli kariyerini tehlikeye atmamak adına sahaya çıkmamasının yanlış bir şekilde hedef haline getirildiğini söyledi.

Paylaşımının ardından gelen yorumlara da yanıt veren Larkin, kendisine yönelik “NBA ve Euroleague geçmişi” üzerinden yapılan bir eleştiriye, “Hepsini ben de yaptım. Hem de daha iyisini” sözleriyle karşılık verdi.

Açıklamasının sonunda konunun herhangi bir kulüp ya da taraftarla ilgisi olmadığının altını çizen Larkin, özellikle Fenerbahçe taraftarlarına duyduğu saygıyı da vurguladı. Tartışmanın yalnızca kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olduğunu belirten yıldız oyuncu, açıklamasını “Gerçek gerçektir” ifadesiyle noktaladı.