Shelton İnşaat, Milas'ta ormanlık alana otel inşa etmek istiyor

Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde, Shelton İnşaat Pazarlama A.Ş. tarafından “Shelton Turizm Konaklama Tesisi” projesi için çalışmalara başlandı.

Şirket proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Proje alanı, imar planlarında “arsa” olarak görünse de Çevre Planı'nda “ormanlık alan” statüsünde yer alıyor.

Proje, 10 bloktan oluşan 1220 odalı apart otel ile birlikte dükkân, meydan, çarşı, sosyal tesisler, havuz, köy kahvesi ve restoran gibi sosyal kullanım alanları içeriyor. 3 milyar 60 milyon 870 bin 857 TL maliyetle inşa edilmesi planlanan tesis, bölgenin doğasına zarar verebileceği eleştirileriyle karşı karşıya.

METRUK TUZLASI SULAK ALANI’NIN KIYISINDA

Proje alanı, ÇED raporunda belirtilen en yakın konut olan Boğaziçi Yerleşimi'ne 50 metre mesafede bulunuyor ve Metruk Tuzlası Sulak Alanı sınırına komşu.

3 bin 376 hektar büyüklüğündeki bu sulak alan, 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescil edilmiş olup, çok sayıda kuş türü ve yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bu bölgenin korunması, projenin çevresel etkilerini daha da önemli kılıyor.

AĞAOĞLU’NUN DA GÖZÜ MİLAS’TA

Bölgedeki tartışmalı projeler Shelton İnşaat’ın girişimiyle sınırlı değil. Boğaziçi Mahallesi’ne 10 kilometre uzaklıkta yer alan Dörttepe Mahallesi'nde, Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat da 4 buçuk milyon metrekarelik alanda 16 bin kişilik bir kent projesi planlıyor.

Projeye verilen ÇED olumlu kararına TMMOB, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve yurttaşlar tarafından dava açıldı. Dava kapsamında Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından 4 Eylül’de bilirkişi incelemesi gerçekleştirilecek.

Proje alanı, Mandalya Körfezi kıyısındaki birinci derece doğal ve arkeolojik sit bölgesi, Milas Metruk Tuzlası Sulak Alanı Ekolojik Etkilenme Bölgesi, Bargilya Antik Kenti ve Halep Çamı Doğal Tabiat Koruma alanı ile çevrili.