Shelton İnşaat'tan ormanlık alanda otel projesi: Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek

Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde, Shelton İnşaat Pazarlama A.Ş. tarafından “Shelton Turizm Konaklama Tesisi” projesi için çalışmalar devam ediyor.

Shelton İnşaat Pazarlama A.Ş, proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

ÇED dosyasına göre proje alanı, imar planlarında "arsa" niteliğinde ancak Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “ormanlık alan” statüsünde yer alıyor.

Proje için 28 Ağustos 2024 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmıştı. ÇED yönetmeliği kapsamında 26 Eylül’de Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek.

3 YIL İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Proje kapsamında bahse konu parsel sınırları içerisinde 10 adet bloktan oluşan toplam bin 220 Odalı Apart Otel Suit işletmeciliğinin yanı sıra dükkan, meydan, çarşı, sosyal tesis, otel sosyal alanı, havuz, köy kahvesi ve restoran gibi sosyal kullanım alanları planlanıyor. Maliyeti 3 milyar 60 milyon 870 bin lira olarak hesaplanan otel projesinin 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.