Shkendija-Samsunspor maçının hakemi belli oldu
Konferans Ligi'nde perşembe günü Samsunspor ile Kuzey Makedonya takımı Shkendija arasında oynanacak mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Kaynak: Spor Servisi
Samsunspor'un Konferans Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda oynayacağı son 16 play-off turu ilk maçında Norveçli hakem Rohit Saggi, görev yapacak.
UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Maçın dördündü hakemi Daniel Higraff olacak.