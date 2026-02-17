Shkendija-Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcimiz Samsunspor’un kritik mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Shkendija-Samsunspor maçı, son 16 play-off turu ilk karşılaşması olarak Kuzey Makedonya’da oynanacak. Avrupa sahnesinde avantaj elde etmek isteyen Samsunspor, deplasmanda önemli bir sınav verecek.

Shkendija ile Samsunspor arasındaki karşılaşma 19 Şubat Perşembe günü saat 23:00’te Tose Proeski National Arena’da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇI NORVEÇLİ HAKEM ROHİT SAGGİ YÖNETECEK

UEFA’nın açıklamasına göre karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Saggi’nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Jorgen Ronning Valstadsve yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

SHKENDİJA’DA EKSİK OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Aleksander Trumci Defans Sarı kart cezalısı Liridon Latifi Orta saha Kırmızı kart cezalısı

SAMSUNSPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Ali Badra Diabate Defans Statü gereği Logi Tomasson Defans Şüpheli Tanguy Coulibaly Orta saha İç yan bağı yaralanması Afonso Sousa Orta saha Ayak bileği bağ zedelenmesi Yalçın Kayan Orta saha Statü gereği Emre Kılınç Orta saha Baldır sakatlığı Tahsin Bülbül Forvet Şüpheli Elayis Tavsan Forvet Statü gereği

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE KRİTİK RANDEVU

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. İlk maçta alınacak sonuç, rövanş öncesi avantaj sağlayacak.

Samsunspor, deplasmanda alacağı iyi bir sonuçla tur şansını artırmayı hedeflerken, Shkendija ise sahasında avantaj yakalamak istiyor.

Shkendija-Samsunspor maçı ne zaman?

Karşılaşma 19 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Shkendija-Samsunspor maçı saat kaçta?

Maç saat 23:00’te başlayacak.

Shkendija-Samsunspor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Shkendija-Samsunspor maçının hakemi kim?

Maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Shkendija-Samsunspor karşılaşması, temsilcimizin Avrupa yolculuğu açısından kritik bir önem taşıyor. Samsunspor’un deplasmandan alacağı sonuç, rövanş öncesi belirleyici olacak.