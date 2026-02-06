Show TV, Can Yaman'dan özür diledi
Show TV, uyuşturucu test sonucunu yanlış yansıttığı oyuncu Can Yaman ile ilgili açıklama yaparak, "Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucunun negatif çıktığını hatırlatır, kendisinden özür dileriz" ifadelerini kullandı.
Show TV, uyuşturucu test sonucunun yanlış yansıtıldığı oyuncu Can Yaman'dan özür diledi.
Uyuşturucu test sonucu negatif çıkan ancak bazı medya organlarında pozitif çıktığı yönünde haberler yer alan ünlü oyuncu Can Yaman, söz konusu haberlere tepki gösterdi.
Bunun üzerine Show TV, yapılan hata nedeniyle Can Yaman'dan özür diledi.
Show TV Ana Haber'de yapılan açıklamada, "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Can Yaman'ın test sonucu LED ekrana yanlışlıkla pozitif şeklinde yazılmıştı. Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucunun negatif çıktığını hatırlatır, kendisinden özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Can Yaman ise haber kesitini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Teşekkürler özür için" notunu düştü.