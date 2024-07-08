SHP ismi yeniden siyaset sahnesinde

SHP, 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesinde. Ancak bu defa ismi Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Partinin kurulmasıyla ilgili karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Yeni kurulan SHP'nin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi. Partiyi kimin kurduğuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medya iddialarla çalkalanmaya başladı.

SHP, 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesinde. Ancak bu defa ismi Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Partinin kurulmasıyla ilgili karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

ADRES BİLDİRİMİ DE YAPILDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre parti, 28 Haziran 2024 tarihiyle itibarıyla yeniden kuruldu. Yeni kurulan SHP'nin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.

KİM KURDU?

Sosyal medyada bu konuda çeşitli iddialar dolanıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi zikredilse de bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Partinin kurucusu şimdilik belirsizliğini koruyor.

3'ÜNCÜ DEFA KURULDU

İlk olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti adıyla, 12 Eylül Darbesi'nden sonra kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toplamak için, 2 Kasım 1985'te Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi'nin aralarında yaptığı protokolle kuruldu. Halkçı Parti, 2 Kasım 1985 tarihli kurultayında adını ve logosunu Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak değiştirdi, 3 Kasım 1985 tarihinde Sosyal Demokrasi Partisi'nin kendini feshedip SHP'ye katılmasıyla parti son halini aldı. SHP, 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katıldı. 2002'de Karayalçın, yine SHP'yi ancak bu defa başka bir isimle, Sosyaldemokrat Halk Partisi olarak tekrar kurdu. 7 yıllık faaliyetin ardından Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı oldu ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devraldı. Ergün ise partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirdi.

SHP, böylece bu defa Sosyal Demokrat Halkçı Parti adıyla 3'üncü defa kurulmuş oldu.