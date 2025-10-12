Sibel Bahçetepe ‘Dr. Ergün Demir’ ödülünü aldı

BirGün EGE

İzmir Tabip Odası, sağlık hakkı mücadelesine büyük katkılar sunan hekim ve sağlık emekçisi Dr. Ergün Demir’in anısını yaşatmak amacıyla 2. Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Sempozyumu’nu dün gerçekleştirdi.

İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Orhan Süren Salonu’nda düzenlenen etkinlik, açılış konuşmalarının ardından ödül töreniyle devam etti. Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Basın Ödülü bu sene, gazetemiz muhabiri Sibel Bahçetepe ve ANKA Haber Ajansı’ndan Kerim Uğur’a layık görüldü.

Ödül törenine mesaj yollayan Bahçetepe, şunları söyledi: “Dr. Ergün Demir’i saygı ve özlemle anıyorum. O, yaşamını sağlık hakkına, halkın iyiliğine ve hekimlik onuruna adamış bir insandı. Onun adıyla anılmak, aynı değerlere sahip çıkma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Yıllarca çok güzel ve önemli işler yaptık Ergün hocam ile. Bu anlamlı ödül de sağlık haberciliği alanındaki çabalarımın takdir edilmesi açısından benim için çok kıymetli. Başta İzmir Tabip Odası olmak üzere, bu anlamlı ödülde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim.”

Sempozyumun moderatörlüğünü Hasan Fehmi Ünal ve Gürey Kılıç üstlenirken programda “Sosyal Güvenlik Politikalarının Toplumsal Etkisi” başlıklı sunumuyla BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, “Sosyal Güvenlik Politikalarının Sağlığa Etkisi” başlıklı sunumuyla ise Beyazıt İlhan yer aldı. Etkinlik, sanatçı Ali Asker’in müzik dinletisiyle sona erdi.