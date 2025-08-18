Sibel Kekilli'den Türkiye'ye döneceği iddialarına yanıt

Game of Thores dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Sibel Kekilli, Türkiye'ye döneceği iddialarına yanıt verdi.

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Kekilli, "Görünüşe göre benim bilmediğim bir şeyi biliyorlar" dedi.

2017 yılında Instagram hesabındaki taciz yorumlarına tepki gösteren oyuncu özellikle Türkiye'de yaşayan kullanıcıların yaptığı yorumlara daha fazla katlanamayacağını belirterek Türkiye'den Instagram hesabına girişlerini engellemişti.

Kekili, 2024 yılında Türkiye engelini kaldırmıştı.

SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980 tarihinde Heilbronn'da doğdu. 2002 yılında 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filminde başrol oynadı. 2004 yılında gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı.Game of Thrones dizisinde Shae adlı karakteri canlandırdı. Alman Sinema Teşvik Ödülü' sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yaptı.

Son olarak Özcan Alper'in 'Karanlık Gece' filminde rol aldı.