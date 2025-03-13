Sibel Köklü’ye polisiye roman ödülü

Sercan SİNECAN

Sibel Köklü’nün "Kar Fırtınası" kitabı, Kitap Dergisi tarafından yapılan 2024 Yılının En İyileri Değerlendirmesinde "Yılın Polisiye Roman Ödülü"ne layık görüldü.

Adnan Özer, Didem Ardalı Büyüker, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün ve Sevin Okyay’dan oluşan Seçici Kurul, gerekçeli kararında, Sibel Köklü’nün "Kar Fırtınası" adlı siyasi polisiye romanıyla eski Türkiye’de başlayıp yeni Türkiye manzaraları eşliğinde devam eden tarihi bir dönüşümü başarıyla gözler önüne serdiğini belirtti.