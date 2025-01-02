Sibel Taşçıoğlu'ndan "Müslüman Noel kutlamaz" sözüne yanıt

Kızılcık Şerbeti'deki 'Pembe' rolüne hayat veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyadan yaptığı yeni yıl paylaşımına takipçisinden gelen yoruma yanıt verdi.

Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Hoşça kal 2024. 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin. Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i" ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma bir takipçisinin "Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunu yapması üzerine yanıt veren Taşçıoğlu, "Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık, bugün ayın 31'i. Ben de Pembe değilim" dedi.