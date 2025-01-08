Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Başkanlığa, 135 kadro ihdas edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile; Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Siber Güvenlik Başkanlığının kuruluşu ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenerek merkez teşkilatına 135 kadro ihdas edildi.

BAŞKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ

Başkanlığın görev ve yetkileri şu şekilde:

"Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek. Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek. Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve millî ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak. Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek. Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek. Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak."

BAŞKANLIK

Başkanlık; Başkan ve hizmet birimlerinden oluşacak. Yurtiçinde Başkan tarafından, yurtdışında Başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek. Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, mevzuatla Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Başkanlığın hizmet birimleri; Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluşacak.

Başkanlığın hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, Başkanlığın faaliyet alanına uygun olarak Başkanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

Başkanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilecek.

YETKİ DEVRİ

Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticisi sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulacak. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmayacak.