‘Siber güvenlik’ kanun teklifi bu hafta Meclis’e sunulacak

Haber Merkezi

AKP milletvekillerince hazırlanan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifi bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak. AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Siber Güvenlik Başkanlığıyla ilgili kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısı oluşturulacak. Teklifte başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak. Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak. Ayrıca AKP milletvekilleri, sanayi ve teknoloji alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini de bu hafta Meclis Başkanlığına sunacak.

TBMM Genel Kurulu’nda ise bu hafta ayrıca Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi görüşmelerine başlanacak. Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcıların öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademi’ye atanabilmesini sağlayan teklifle ayrıca Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Ayrıca hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.