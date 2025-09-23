Siber saldırı krizi: Dev otomobil markası üretimi durdurdu

Jaguar Land Rover (JLR), ağustosta yaşanan siber saldırı sonrası üretime verdiği arayı “en az 1 Ekim’e kadar” uzattığını duyurdu. Şirket, güvenli ve kademeli bir yeniden başlatma planı üzerinde çalıştığını ve soruşturmanın ulusal siber güvenlik birimi ile kolluk kuvvetleriyle birlikte sürdüğünü bildirdi.

Reuters’ın aktardığına göre kesinti, JLR’nin İngiltere’deki başlıca tesislerinde günlük ortalama yaklaşık 1.000 araç üreten hatları etkiliyor; şirket ve geniş tedarik zinciri genelinde on milyonlarca sterlin düzeyinde mali yük oluştuğu ifade ediliyor.

JLR, Hindistan merkezli Tata Motors’a ait; Birleşik Krallık’ta yaklaşık 33 bin çalışanın yanı sıra, tedarik zincirinde 100 bini aşkın istihdam bulunuyor.

Saldırı 31 Ağustos’ta tespit edildi; üretim ve satış sistemlerinde ciddi aksamaya yol açtı. Şirket bazı verilerin erişildiğini teyit ederken, sorumlulara ilişkin ayrıntı paylaşmadı. The Independent

İngiltere İş Dünyası Bakanı Peter Kyle ve Sanayi Bakanı Chris McDonald’ın, üretim duruşunun uzaması üzerine JLR ve tedarikçileri ziyaret ederek tedarik zincirindeki etkileri yerinde değerlendirdiği açıklandı. Sendikalar, tedarikçilerde yaşanabilecek istihdam kayıplarına karşı destek çağrısı yapıyor.

Şirket, “kademeli ve güvenli yeniden başlatma” planı tamamlanana kadar üretim duruşunun süreceğini belirtiyor. Bağımsız analizlerde de kesintinin tedarik zincirinde geçici nakit akışı sorunları yaratabileceği, bazı küçük tedarikçiler için risk doğurabileceği uyarıları yapılıyor.