Siber saldırıda yeni yöntem: Google'a “Bengal kedileri yasal mı?” diye yazanlar tehdit altında!

Siber güvenlik firması SOPHOS, internet kullanıcılarını, arama motorlarında Bengal kedilerinin Avustralya’daki yasal durumu hakkında araştırma yapmamaları konusunda uyardı.

Google'da Bengal kedisi sahiplenmenin yasal olup olmadığını araştıran bilgisayar kullanıcıları siber saldırı ile karşı karşıya kaldı.

Son zamanlarda “Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?” araması yapanların bazıları, siber saldırganların kurbanı oldu.

SOPHOS isimli şirket, "SEO zehirlenmesi" adını verdikleri bu saldırı tekniğiyle kötü niyetli bağlantıların arama sonuçlarında üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Özellikle, Google’da “Avustralya’da Bengal kedileri yasal mı?” ifadesini arayan kullanıcılar, farkında olmadan dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Açıklamaya göre, bu saldırıya maruz kalan kişiler, sahte bağlantılara tıkladıklarında kişisel bilgilerini kaybediyor.

Özellikle Gootloader adı verilen bir kötü amaçlı yazılım sayesinde bu zararlı bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların banka hesap bilgileri gibi hassas verileri çalınıyor ve cihazları kilitlenebiliyor.

SEO ZEHİRLENMESİ YÖNTEMİ YAYGINLAŞIYOR

Firma, yalnızca Bengal kedileri üzerine yapılan aramaların değil, başka kelimelerle yapılan benzer aramaların da risk taşıyabileceğini hatırlatarak, bu tür saldırıların tehdit seviyesini giderek artırdığına dikkat çekiyor.

SOPHOS, SEO zehirlenmesi riskinden etkilenenlerin en kısa sürede şifrelerini güncellemelerinin önemine vurgu yaptı.

Hackerlar, kullandıkları “SEO zehirlenmesi” taktiğiyle, kontrol ettikleri internet sitelerini arama sonuçlarında en üst sıraya çıkararak zararsız Google aramalarına giderek daha fazla sızıyor.

SOPHOS, SEO zehirlenmesinin kurbanı olabileceğini düşünenlerin en kısa sürede şifrelerini değiştirmesini tavsiye ediyor.