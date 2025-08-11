Siber suç operasyonu: 99 tutuklama kararı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 214 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

44 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 99 şüpheli tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin; sosyal medya üzerinden “ürün satışı” bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis oynattığı ve reklamını yaptığı, bu sitelere entegre finansal panel sistemleri işlettiği, para nakline aracılık ettiği, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurduğu ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek kişisel veriler üzerinden haksız kazanç sağladığı belirlendi.