Siber suçlardan 10 günde 364 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 364 şüphelinin gözaltına alındığını, 125'inin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van'da "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik operasyonların düzenlendiğini ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Operasyonlarda son 10 günde 364 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 125'i tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.