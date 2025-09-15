Siber suçlardan 10 günde 364 kişi gözaltına alındı

Giriş / Abone Ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 24 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 10 günde 364 şüphelinin gözaltına alındı. Şüphelilerden 125'i tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Güncel
  • 15.09.2025 11:46
  • Giriş: 15.09.2025 11:46
  • Güncelleme: 15.09.2025 11:49
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 364 şüphelinin gözaltına alındığını, 125'inin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van'da "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik operasyonların düzenlendiğini ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Operasyonlarda son 10 günde 364 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 125'i tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

