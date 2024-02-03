"Sibergöz-21" operasyonunda 18 kişi daha tutuklandı

Samsun, Adana ve Uşak merkezli 25 ilde düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda Samsun'da gözaltına alınan şüphelilerden 18'i daha tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yasa dışı bahis oynatma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 66 kişi gözaltına alınmış, 1 Şubat'ta adliye çıkarılan 28 kişiden 15'i tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Değer 8 zanlı ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na (7258 Sayılı) muhalefet suçundan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak "Sibergöz-21" operasyonunda 66'sı Samsun'da olmak üzere 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.