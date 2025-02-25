Sibirya soğukları İstanbul'u terk ediyor: Sıcaklıklar artacak

İstanbul'da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk havanın erimesinin terk edilmesiyle birlikte sıcaklıkların artacağı ve mevsimlerin normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yıllık haftalık hava tahmin raporuna göre, 25 Şubat 2025 Salı günü şehir genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakimi olacak. Gün içindeki sıcaklıkların 7°C seviyelerinde seyrederken yağış öngörülmüyor. Sabah saatleri 3°C olan hava sıcaklığı, öğle saatleri ise 7°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 6°C, gece ise 5°C olarak ölçülecek. Nemlerin %45-70 aralığında katlanması sağlanırken, rüzgarın lodos ve kıble yönlerinden hafif, zaman orta kuvvette (5-20 km/s) tahmin ediliyor.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI ARTIYOR

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 72,20 seviyesindeyken, deniz suyu sıcaklığı ise 8°C olarak kaydedildi.

Haftalık tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor.

26 Şubat Çarşamba: En düşük 3°C, en yüksek 9°C

27 Şubat Perşembe: En düşük 5°C, en yüksek 12°C

28 Şubat Cuma: Yerel yağmurlar bekleniyor, sıcaklıklar 5-10°C arasında

1-3 Mart Hafta Sonu: En düşük 5°C, en yüksek 11-12°C, bahar havasına daha yakın bir seyir bekleniyor

SİBİRYA SOĞUKLARI TÜKENİYOR

İstanbul'da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk havanın erimesinin terk edilmesiyle birlikte sıcaklıkların artarak mevsimlerin normallerine yükseleceği, cemrenin ise belirgin şekilde hissedileceği tahmin ediliyor. Mart sıcaklıklarının ortalarına kadar sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri sıcaklığı ile 1-3°C derece altında tutulacağı tahmin ediliyor.