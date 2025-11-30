Sibirya’da eksi 30 derecede nadir görülen "halo" olayı izlendi

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde, hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü sırada nadir görülen bir atmosfer olayı olan "halo" gözlemlendi.

Halo, bir ışık kaynağının etrafında ikincil bir parıltı şeklinde beliren optik bir olay olarak biliniyor.

Genellikle Güneş veya Ay çevresinde görülen bu olay, sokak lambası gibi güçlü ışık kaynaklarının etrafında da ortaya çıkabiliyor.

HALO NASIL OLUŞUR?

Halo, çok soğuk havalarda atmosferde oluşan mikroskobik buz kristallerinin güneş ışığını kırmasıyla ortaya çıkan bir optik olaydır. Bu kristaller altıgen bir yapıya sahip olduğu için ışık içlerinden geçerken belirli açılarla yön değiştirir.

Işığın bu kontrollü kırılması, gözlemciye yalnızca belli açılardan ulaşabildiği için Güneş’in çevresinde tam bir ışık halkası oluşur.

Fotoğraf: AA

Sibirya gibi eksi 30 dereceyi bulan bölgelerde havanın kristal açısından çok zengin olması, halonun daha parlak ve net görünmesini sağlar. Bazen bu halkanın yanında “yalancı güneş” denen ek parlak noktalar da belirir.

Halo, bu nedenle hem nadir hem de etkileyici bir atmosferik optik gösteri olarak kabul edilir.