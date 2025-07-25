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Sıcağa dayanamayan trafo alev aldı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2025 14:37
  • Giriş: 25.07.2025 14:37
  • Güncelleme: 25.07.2025 14:37
Kaynak: İHA
Sıcağa dayanamayan trafo alev aldı

Adıyaman’da, sıcak havaya dayanamayan elektrik trafosu alev alarak yandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Okulu yakınlarında bulunan bir elektrik trafosu sıcak havaya dayanamayarak alev aldı. Yanan trafoyu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yangının söndürülmesi sonrası trafoda çalışma yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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