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Sıcağa dayanamayan trafo alev aldı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2025 13:32
  • Giriş: 29.07.2025 13:32
  • Güncelleme: 29.07.2025 13:32
Kaynak: İHA
Sıcağa dayanamayan trafo alev aldı

Hava sıcaklıklarının 43 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, bir trafo sıcağa dayanamayarak yandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında kaldırımda bulunan bir elektrik trafosu, sıcak havalara dayanamayarak alev aldı. Yoğun dumanların yükseldiği trafoyu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda trafoda hasar meydana geldi.

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