"Sıcak hava çarpması" kalp ve beyinde hasar bırakabiliyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyran Bozkurt, sıcak çarpmasının beyin dokusu ile kalp, karaciğer, böbrek gibi organlarda hasar bırakabileceğini, bu havalarda dışarı çıkarken koruyucu önlemler alınması gerektiğini belirtti.

MEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini de yürüten Prof. Dr. Bozkurt, AA muhabirine, son günlerde "sıcak hava çarpması" sonucu gelişen rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvuruların arttığını söyledi.

Sıcak çarpmalarının kalıcı hastalıkların belirtilerini artırabildiğini vurgulayan Bozkurt, "Aşırı sıcak ve nemli ortama maruz kaldığında vücutta dengesizlik oluşuyor. Vücut ısısı artmaya başlayınca bazı hasarlanmalara yol açıyor. Beyin dokusu, kalp, karaciğer, böbrek gibi birçok sistemin bozulmasına neden oluyor." dedi.