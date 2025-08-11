Sıcak hava çarşı yoğunluğunu azaltmadı

Eskişehir’de vatandaşlar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen merkezde yoğunluk yaşandı.

Yaz aylarının devam etmesiyle beraber kent genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Genellikle yoğunluğu ile göze çarpan Hamamyolu Caddesi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar ile dolup taştı. Merkezde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların ise zaman zaman kendilerini gölgelik alanlara attığı görüldü.