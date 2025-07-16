Sıcak hava en çok ocak başında çalışan ustaları zorluyor

Türkiye’de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Gaziantep’te özellikle ateş karşısında mesai yapan ustalar zor anlar yaşıyor.



Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Gaziantep’te giderek etkisini arttıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Gastronomi şehri Gaziantep’te lokanta, restoran ve ekmek fırınlarında ateş önünde çalışan ustalar, tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürmeye devam ediyor. Ustalar, arada dinlenerek, su içerek, ellerini ve yüzlerini yıkayarak sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı Gaziantep’te ateş başında çalışan dönerciler, pide ve kebap ustaları ile fırıncılar, mesailerini çok zor şartlar altında sürdürüyor. Gaziantepliler mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla mücadele ederken, meslekleri gereğince sıcağa alışkın olan esnaf da zor anlar yaşıyor.

Kentte normal zamanlarda tıklım tıklım olan çarşılar ve işlek caddeler sıcak hava nedeniyle adeta boş kalırken, sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar, özellikle yaşlılar gölgelik alanları tercih ediyor.

Dışarıda hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte ateş başında çalışan ustalar ise ocak karşısında çok zor anlar yaşıyor.

Ateş önünde beyran pişiren restoran işletmecisi Ahmet Çadır, ocak ateşiyle hava sıcaklığının birleşmesiyle ortamın dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

"Sık sık elimizi ve yüzümüzü yıkıyoruz"

Dışarıda hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını ancak çalıştığı yerin yaklaşık 100 dereceye çıktığını ifade eden Çadır, "Gaziantep’te termometreler 40 ve 50 derece arasında sıcaklık gösteriyor. Bundan dolayı havalar çok sıcak oluyor. Kebap ve beyran ocaklarının başında çalışan zor saatler geçirebiliyor. Fakat sonuç olarak mesleğimizi seviyoruz. Sıcak havalarda ne kadar zorlansak da güzel lezzet çıkardığımız için mutlu oluyoruz. Gaziantep kuru bir ikime sahipti. Son yıllarda nem oranı biraz arttı. Artan nem oranı bizi biraz zorluyor. Daha önce kıyafetlerimiz vücudumuza yapışmazdı ama şu an nemden dolayı daha çok terleme oluyor. Bugünlerde çok su içiyoruz. Sık sık elimizi, yüzümüzü ve başımızı yıkıyoruz" dedi.

"Gün boyu aşırı derecede terliyoruz"

Ekmek parası için ateş önünde çalışmak zorunda olduğunu söyleyen döner ustası İbrahim Halil Arık ise, "Gaziantep’te şu an sıcaklık 40-45 dereceyi buluyor. Hava sıcaklığının yanı sıra döner ocağının sıcaklığı ile sıcaklık 90-100 dereceyi buluyor. Nem oranının da artmasından dolayı biraz zorlanıyoruz ama ekmek parası olduğu için mücadele ediyoruz. Gün içerisinde serinlemek için sürekli elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz ve bol bol su içiyoruz. Gün boyu aşırı derecede terliyoruz. Çok sıcak oluyor ve artık dayanamıyoruz. Aşırı miktarda su tüketiyoruz. Su tüketmezsek de çok halsiz düşüyoruz" şeklinde konuştu.

"Sıcaklık ocağın başında yaklaşık 100 derece oluyor"

Sıcak havada ateş başında çalışmanın zor olduğunu belirten kebap ustası Recep Cengiz, "Havalar çok sıcak, sıcaklık 40-45 dereceyi buluyor. Sıcaklık ocağın başında yaklaşık 100 derece oluyor. Ocağın başında ancak fıskiyelerin altında çalışabiliyoruz. Bol bol su içiyoruz. Elimizi ve yüzümüzü yıkıyoruz. Ancak bu şekilde serinliyoruz. Hava sıcak olsa da ve bu sıcak havada çalışmak zor olsa da çalışmak zorundayız" dedi.

"Bu sıcaklarda çalışmak zor oluyor"

Son bir haftadır Gaziantep çok sıcak olduğu için çalışmakta zorlandıklarını belirten fırıncı ustası Emrah Kaplan da, "Havalar çok sıcak oluyor. Bu sıcaklarda çalışmak zor oluyor. Hem dışarı hem de içeri çok sıcak oluyor. Ocak 70-80 derece, dışarı da 40 derece sıcak oluyor. Ateşin yandığı dükkanlarda sıcaklık dışarıya göre ciddi oranda yükseliyor ve ustalar olarak zorlu şartlar altında mesai yapıyoruz" diye konuştu.