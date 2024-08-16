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Sıcak hava etkili oldu: Su seviyesi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, balıklar su yüzeyine çıktı.

Çevre
  • 16.08.2024 11:52
  • Giriş: 16.08.2024 11:52
  • Güncelleme: 16.08.2024 11:57
Kaynak: AA
Sıcak hava etkili oldu: Su seviyesi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı
Fotoğraf: AA

Son günlerde havaların sıcak seyrettiği Ardahan'da bazı göl ve akarsuların su seviyesi düştü.

Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.

Nehrin tarihi Ardahan Köprüsü ile Millet Bahçesi bölgelerinde yoğun yosun oluştu.

Suların çekilmesiyle balıklar su yüzeyine çıktı.

Nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.

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