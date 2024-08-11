Sıcak hava mısırda koçan boyunu küçülttü, verimi düşürdü

Adana’da sıcaklık rekorları kırılırken, hasadı başlayan stratejik ürün mısırın koçan boyu küçülürken, rekoltenin de yüzde 20-30 arasında düştüğü bildirildi.

Türkiye’nin 8,3 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 13’ünü karşılayan Adana’da ’sarı altın’ olarak adlandırılan mısırda hasat başladı.

Kent genelinde 649 bin dönümde ekilen mısırdan yaklaşık 750 bin ton rekolte hedefleniyor.

Öte yandan, Adana’da bu sene yaşanan rekor sıcaklıklar mısırın boyunu da etkiledi. Bazı mısırların boyu 15-20 santimetre olurken bazı mısırların koçan boyu ise 8-10 santimetrede kaldı.

Bu nedenle mısırın rekoltesinde dönüm başına 150-200 kilogram düşüş yaşandığı bildirildi.