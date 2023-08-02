Sıcak havadan bunalan İstanbullular serinlemek için denize girdi
Kaynak: AA
İstanbul'da etkili olan sıcak havada dışarı çıkan vatandaşlardan bazıları denize girerken bazıları da gölgelik alanları tercih etti.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü BölgeTahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor.
Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgelik alanda dinlendi.