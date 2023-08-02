Sıcak havadan bunalan İstanbullular serinlemek için denize girdi

İstanbul'da etkili olan sıcak havada dışarı çıkan vatandaşlardan bazıları denize girerken bazıları da gölgelik alanları tercih etti.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü BölgeTahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor.

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgelik alanda dinlendi.