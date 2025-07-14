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Sıcak havalar trafo yangınına neden oldu

Ajans Haberleri
  • 14.07.2025 15:04
  • Giriş: 14.07.2025 15:04
  • Güncelleme: 14.07.2025 15:04
Kaynak: İHA
Sıcak havalar trafo yangınına neden oldu

Adıyaman’da etkisini artıran sıcak hava, elektrik trafosunda yangına neden oldu.
Olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının 42 dereceyi gördüğü Adıyaman’da aşırı sıcaklardan etkilenen elektrik trafosunda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda maddi hasar oluştu.

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