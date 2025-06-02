Sıcak para arayışı kırılganlığı artırır

Melisa AY

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) 2025 Bahar Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 3 gün süren oturumların ardından tamamlandı. Konferansta Türkiye ve dünya ekonomisinin genel görünümü ele alınırken farklı konu başlıklarındaki oturumlarda da ekonomi alanında uzmanların sunumları gerçekleştirildi.

Konferansın ilk gününde New York’tan bağlanan Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Türkiye ve dünya ekonomisinin görünümüne dair değerlendirmelerde bulundu.

SICAK PARA KIRILGANLIĞI ARTIRABİLİR

Jeffrey Sachs’ın, Türkiye’nin dışarıdan sıcak para bulmaya dayalı politikalarına dolaylı ve açık bir eleştiri niteliği taşıyan konuşması, uzun vadeli planlama eksikliğine dair de uyardı. Sachs’a göre, uzun vadeli yatırım planlaması yapılmadığı ve dış finansman pahalı, kırılgan ve politik etkilere açık olduğu sürece Türkiye için uzun vadeli iyileşme yalnızca söylem düzeyinde kalabilir.

Dışarıdan yatırım aramanın ülkelere etkilerini değerlendiren Sachs, özellikle uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarının taraflı yapısının altını çizerek “Kredi derecelendirme kuruluşları sistematik bir önyargı ile çalışıyor. ABD dış politikasının hedefinde olan ülkeler, otomatik olarak düşük puan alıyor. Amerikan dış politikasının yanlış tarafında olmak neredeyse garantili bir mali krize ve çok düşük kredi notlarına giden bir yol. Bu nedenle kredi derecelendirmeleri sadece yanlış olmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece politiktir. Ülkeleri fakir oldukları için cezalandıran bir sistem” diye konuştu. Düşük kredi notunun kırılganlığı artırdığını ve bu nedenle dışarıdan para aramanın Türkiye’yi daha kırılgan yapabileceğini değerlendiren Sachs, “Türkiye gibi yatırım yapılabilir seviyenin altında kredi notuna sahip ülkeler, dış finansmana ancak çok yüksek faiz oranlarıyla ve kısa vadeli biçimde ulaşabiliyor. Taraflı kredi derecelendirme sistemi ülkeleri fakir oldukları için cezalandırıyor” dedi.

IMF VAR OLAN KRİZLERİ ÇÖZMEZ, DERİNLEŞTİRİR

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) sadece ABD’nin çıkarlarına göre hareket ettiğini belirten Sachs, IMF reçetelerine mecbur bırakılmayı ‘Son derece acı verici’ olarak yorumladı ve şöyle konuştu: “IMF finansal kriz ve panik dönemlerini iyileştirmiyor, krizi derinleştiriyor. ABD, IMF’yi istediği ülkelere kredi vermek ve istediği başka ülkeleri de kriz içine sokmak için manipüle ediyor.”

Prof. Sachs, Orta Doğu’da barış havasının, bölgeyi bölmeye çalışan Batılı emperyalist güçlere en iyi cevap olacağını belirterek, “Ben NATO taraftarı değilim. Ukrayna’da neler yaptıklarını gördük. Orta Doğu’yu bölen de Batılı emperyalist ABD ve Avrupa’dır… Türkiye de komşuları ile barış ve işbirliğini güçlendirmeli, ABD’yi tatile davet etmeli” diye konuştu.